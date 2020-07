Oerdomme met corona besmette Nederlanders gaan gewoon tóch op vakantie: ‘Onderbuikgevoel…’

Volgens de GGD gaan er legio Nederlanders gewoon op vakantie ondanks dat ze last hebben van het coronavirus. Voor de overgrote meerderheid vermoedelijk ten overvloede, maar toch: asociaal, levensgevaarlijk, egoïstisch en bovenal verschrikkelijk zielig.

Alhoewel het coronavirus nog altijd niet is uitgewoed is het vakantieseizoen desalniettemin in volle gang. Dat is verder prima – zolang dat natuurlijk veilig gaat. Ga niet de toerist uithangen in brandhaarden, en annuleer je vakantie als je last hebt van coronaklachten. En blijf zeker thuis als je positief getest bent op het coronavirus. Dat laatste is volledig vanzelfsprekend, zou je zeggen. Maar niet dus: de GGD ontdekt talloze Nederlanders die gewoon lekker coronapositief de zon opzoeken en daarover vervolgens ook nog eens over jokkebrokken bij de gezondheidsdiensten.

Ongelooflijk:

“Mensen die niet luisteren, daar heeft GGD-woordvoerster Anneke Hellings het ook over. ,,Ik hoor van mensen van ons landelijk bron- en contactonderzoek dat ze bezorgd zijn omdat veel besmette Nederlanders op vakantie gaan. Terwijl ze thuis zouden moeten blijven. We hebben daar geen harde cijfers over, maar het is een onderbuikgevoel van onze medewerkers. Als die doorvragen over vakanties, krijgen ze verschillende antwoorden.” ,,We snappen dat het ontzettend vervelend is als je niet op vakantie kunt en binnen moet blijven. Maar het is echt noodzakelijk. Dat geldt ook voor mensen die in de buurt van een besmet persoon zijn geweest. Die zijn misschien nog niet ziek, maar de incubatietijd van corona is twee weken, dus ze kunnen alsnog ziek worden.”

Kreun. Facepalm. Wat een dombo’s. Als het niet zo ontzettend vernietigend zou zijn voor bewoners van verpleeghuizen, zorgmedewerkers en allerlei economische sectoren zou je bijna zeggen: laat maar komen die tweede golf. Getuige hun anders bijna niet verklaarbare gedrag is dat kennelijk precies waar ontelbaar veel Nederlanders op hopen.