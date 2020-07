Olie op het vuur: ook ministers Schouten en Ollongren doen aangifte tegen boeren!

Landbouwminister Carola Schouten (CU) en minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) doen ook aangifte tegen boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF). Daarmee lijkt olie op het vuur te zijn gegooid wat betreft het conflict tussen beide partijen.

Dit doen de ministers in navolging van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot, waarover lelijke dingen (zoals bedreigingen en (potentiële) oproepen tot geweld) zijn gezegd in een besloten Facebookgroep. Minister Schouten moest kennelijk zelfs een werkbezoek in Zeeland afbreken omdat haar veiligheid anders in het geding zou zijn gekomen.

Dit zet voor de boeren natuurlijk totaal geen zoden aan de dijk. Wat FDF doet besmeurt de reputatie van álle boeren. En ze hebben zoveel mogelijk goodwill nodig om datgene te bereiken wat ze voor ogen hebben. En ik heb het al eerder gezegd: ik begrijp de frustratie van de boeren maar al te goed. Het blijft echter een feit dat dit soort praktijken ze alleen maar tegen gaat werken. Helemaal als de politie straks dreigt in te grijpen, en die kans zit er nu dik in.

De vraag is of de rest van de boeren zich succesvol weet te distantiëren van FDF, en of het zonder hun steun óók kans van slagen heeft. Dat zal nog verdomd lastig worden, want voor de rest van het land blijven het ‘de boeren’. En zo blijven ze in de media ook nog wel een tijd genoemd worden. Maar misschien lukt het ze toch! Ik hoop het in ieder geval.