Ongelofelijk! OMT blijft moeilijk doen over bewijs voor nut van mondkapje

Het Outbreak Management Team (OMT) stelde gisteren opnieuw dat er geen wetenschappelijk bewijs is om een brede mondkapjesplicht te onderbouwen. Maar de studie waar ze naar verwezen heeft allang tot nieuwe inzichten geleid, die een mondkapjesplicht juist ondersteunen.

Het onderzoek is gedaan in Noorwegen en dus ook alleen toepasbaar op dat land of in een land met vergelijkbare omstandigheden. Één van die factoren waarmee Nederland verschilt van Noorwegen, is de bevolkingsdichtheid. In Nederland leeft men veel dichter op elkaar. Dus de conclusie waar het OMT en het RIVM naar verwijzen, over dat voor iedere 114.000 inwoners die een week lang een mondkapje dragen, er slechts één besmetting zal worden voorkomen, kan niet één-op-één op Nederland worden toegepast.

Het dragen van mondkapjes zou er namelijk toe leiden dat men meer afstand van elkaar gaat nemen. Maar ook werd in het onderzoek het aantal besmette mensen zonder symptomen fors onderschat. Dat betekent dus dat mondkapjes in een dichtbevolkte omgeving wellicht meer mensen zouden kunnen beschermen, vooral als mensen zonder symptomen óók mondkapjes gaan dragen. Die kunnen namelijk, ook dan al, anderen besmetten.

Het is werkelijk niet te geloven dat het OMT en het RIVM hier zo aan vast blijven houden. Als kleine druppels minder en vooral binnenshuis gevaarlijk zijn, en grote druppels voor de bulk van het aantal besmettingen zorgen, dan is een mondkapje toch beter dan helemaal niets? Die houdt in ieder geval de grote druppels van het hoesten en het niezen tegen. Statistisch gezien zou je dan, helemaal in een drukke omgeving als Nederland, veel meer besmettingen kunnen voorkomen. Vooral wanneer er geen of weinig afstand kan worden gehouden.

We zullen de vinger maar aan de pols moeten houden in Amsterdam en Rotterdam, kijken hoe het zich daar voltrekt. En in de tussentijd maar hopen dat het straks niet al te laat is.