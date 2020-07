Op eigen kracht: geen aandacht voor nieuwe boek Thierry Baudet in mainstream media, maar toch een BESTSELLER

Bij Thierry Baudet thuis is het tijd voor een feestje. Zijn nieuwe boek Politiek van het Gezond Verstand is namelijk binnengekomen in de bestsellerlijst 60: de lijst van de 60 meest verkochte boeken in Nederland. Geen geringe prestatie gezien het feit dat het mediakartel er alles aan doet om het boek te negeren. Er is zelfs niet één recensie verschenen in een oude krant. Geen één!

Baudet kondigde het nieuws zelf trots aan op Twitter. “Nieuw binnen in de BESTSELLER lijst!” schreef hij gisteren. “Ondanks een totale blackout in de media (geen enkele recensie) en grote onwil bij boekhandelaren om Politiek van het Gezond Verstand groot aan te prijzen. Fantastisch nieuws! Dank aan alle lezers!”

Dit klopt volledig. De andere boeken in de top 60 worden hard gepromoot in boekenwinkels. Je loopt er één binnen, en daar liggen ze. Je kunt er niet omheen. Maar het boek van Baudet wordt heel anders behandeld. Als je een boekenwinkel inloopt en om je heen kijkt zou je zweren dat er helemaal niet net een nieuw boek van Baudet is verschenen.

En inderdaad, de oude media negeren het boek volledig. Ja, er zijn meelopers die roepen dat dit komt omdat het een bundel is van artikelen, essays, en speeches van Baudet, en geen totaal nieuwe verhandeling a la Aanval op de natiestaat. Maar dat slaat nergens op. Het is wel degelijk de eerste keer dat al die artikelen zo mooi bij elkaar zijn gebracht, zo geordend zijn op onderwerp (en datum van verschijnen)… en het is natuurlijk óók heel significant dat bepaalde artikelen en essays er wel in op zijn genomen… en andere essays, speeches en columns juist niet. Als er een bundel zou verschijnen van Sigrid Kaag, met haar belangrijkste artikelen, zouden de Volkskrant, NRC Handelsblad, De Telegraaf, Trouw en al die andere kranten er bovenop springen.

Hoe dan ook: eigenlijk is het goed nieuws dat er zo’n totale blackout is. Het heeft Baudet namelijk in staat gesteld om te bewijzen dat hij de oude media helemaal niet nodig heeft om een bestseller uit te geven. Het mediakartel is irrelevant geworden… en dat hebben ze zélf bewezen door net te doen alsof Politiek van het Gezond Verstand niet bestaat.

