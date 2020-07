Opnieuw blunder op hoog niveau: ‘Onderzoek naar misstanden bij slachthuizen stopgezet door traagheid NVWA!’

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is opnieuw ernstig in verlegenheid gebracht. Het gaat er al lange tijd niet goed aan toe in diverse Nederlandse slachterijen.

Volgens het RTL Nieuws is het strafrechtelijk onderzoek naar misstanden bij slachthuizen per direct en definitief stopgezet. Zo meldt ook het Openbaar Ministerie (OM).

Wat is nu eenmaal het hele probleem? De NVWA heeft, ondanks onderzoek, niet op tijd bewijsstukken en informatie kunnen aanleveren over de misstanden in slachterijen. Volgens de NVWA zou het onderzoek daardoor te lang duren waardoor ze deze nu maar helemaal hebben geschrapt.

Een ding kunnen we dus wel concluderen: ‘De slager keurt nog steeds zijn eigen vlees…’