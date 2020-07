Outdoor is in, en dat betekent meer dan vrij vertaald: buiten zijn. Outdoor er niet alleen voor diehard sporters die de bossen in rennen of fietsen. Outdoor is er voor iedereen en dat uit zich ook in kleding en accessoires.

Steeds meer merken gaan prat op hun outdoor kwaliteiten. Fjallraven is bijvoorbeeld zo’n merk. Al in de jaren zestig ontstaan. Niet dat er toen iemand bedacht dat outdoorspulletjes wel eens goed zouden kunnen scoren. Het ontstond uit een noodzaak. Bedacht door iemand die uit eigen ervaring kampeerspullen van een hoge kwaliteit nodig had.

Zo ontstond de eerste Fjällraven rugzak

Het ging niet om kampeerspullen voor op een camping, maar voor wildkamperen. Voor dagen doorbrengen in de bossen onder alle mogelijke omstandigheden. We hebben het hier over de Zweed Åke Nordin die in die beginjaren nauwelijks een goed uitgeruste tent had om onder alle mogelijke weersomstandigheden in te kunnen verblijven. Hoe hij dat oploste? Hij maakte er zelf een die wind- en waterdicht was. Een goed jack en een outdoorbroek waren een volgende stap. Datzelfde deed hij met een rugzak die goed op de rug te dragen was en eveneens waterdicht moest zijn. De eerste Fjallraven rugzak was geboren.

Mensen hadden al snel in de gaten dat Fjällraven echt kwaliteit leverde. De maker wist immers precies waar hij het over had en dat werkt. Nog altijd levert het merk een uitgebreide collectie outdoor producten die niet alleen voor het kamperen in de bossen, maar ook voor dagelijks gebruik interessant zijn.

De Fjällraven Kånken werd direct door scholieren op waarde geschat

Zo ontwikkelde Nordin in 1978 de Fjallraven Kånken rugzak die door jonge mensen direct werd opgepakt. De Kånken is tot op de dag van vandaag een van de meest populaire rugzakken onder scholieren. De rugzak is sterk en stevig, van een handzaam formaat, waterdicht en in alle mogelijke kleuren verkrijgbaar.

Met het bekende logo herken je deze direct. Dat logo kent trouwens nog een verhaal. Het bestaat uit een afbeelding van de poolvos. Het vosje dat eens met uitsterven werd bedreigd. Nordin ondersteunde met de opbrengst van Fjällraven producten verschillende projecten om de arctic vos te behouden en dat is gelukt. Nog altijd ondersteunt het merk verschillende projecten voor natuurbehoud.