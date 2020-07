Paniek op Sicilië: ontsnapping tientallen illegale asielzoekers leidt tot angst onder de bevolking

Siciliaanse burgemeesters slaan alarm. Er zijn 184 illegale asielzoekers ontsnapt uit opvangcentra, waar ze twee weken in quarantaine hadden moeten blijven zitten. De autoriteiten verzekeren de lokale bevolking ervan dat de asielzoekers allemaal negatief zijn getest, maar dat gelooft niemand. ‘Intolerantie en racisme liggen op de loer’, schreef een burgemeester.

Dit jaar zijn er al ruim 12.000 asielzoekers in het zuiden van Italië aangekomen. Ruim een derde komt vanuit Tunesië en alleen al deze maand kwamen er zeker vijfduizend mensen aan.

De migratieproblematiek is niet alleen weer verergert, maar heeft in Italië ook een geheel nieuwe lading meegekregen. Men is daar namelijk bang dat de illegale asielzoekers besmet zijn met het coronavirus, en dit helpen verspreiden. De autoriteiten zeggen wel dat de tests negatief zijn, maar dan hoeven ze ook niet in quarantaine. En toen kwam ineens het nieuws naar buiten dat er 184 asielzoekers waren ontsnapt. Vierenveertig lopen er nog steeds vrij rond, de rest hebben ze weten aan te houden.

Opvallend is ook dat de migranten die nu aankomen veel betere boten hebben en in het NRC-artikel als een soort middenklasse wordt omschreven, die nog net niet zonnend op het dek van de boot in Lampedusa aanmeren. En dat is regelrechte munitie voor Matteo Salvini, die dat wanbeleid daar echt meer dan zat is. Wordt ook wel hoogtijd dat daar eens wat aan gaat gebeuren.