Partijen totaal verbaasd over falend immigratiebeleid: ‘informatie over risico van asielzoekers met psychische klachten wordt niet gedeeld’

Tweede Kamerleden Becker (VVD) en Van Toorenburg (CDA) willen van staatssecretaris Broekers-Knol (Asielzaken, VVD) weten hoe het toch kan dat er zomaar een verwarde asielzoeker ons land binnen wist te komen en iemand in Oss neer heeft kunnen steken. Ze krijgen denk ik het vermoeden dat er iets mis is bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)…

Heb je er weer zo een

Volgens mij kan iedereen inmiddels de puzzelstukjes zelf wel leggen wat betreft het spektakel dat immigratie heet. Meestal gaat dat zo: een kansarme droeftoeter verlaat zijn shithole van een land, maar weet toch op miraculeuze wijze een kapitaal bij elkaar te sprokkelen waar je u tegen zegt. Daar betaalt hij de mensensmokkelaar van en met een beetje geluk wordt hij niet te hard genaaid en overleeft hij de oversteek van de Middellandse Zee.

Zielig verhaaltje

Vervolgens is het piepen, janken en kreunen in Italië of een ander EU-land, krijgt hij hier en daar hulp aangeboden van allerlei (juridische) instanties en maken ze er een mooi verhaal van. Die knaapjes zijn allemaal 17, homo en hebben één of ander nauwelijks te verifiëren verhaal, maar worden toch naar binnen geloodst.

‘Verwarde’ man

Dan is het afwachten op de procedure. Ze weten (met hulp!) precies wat ze wel en niet moeten zeggen: de medische achtergrond verzwijgen ze bijvoorbeeld. De procedure duurt natuurlijk weer te lang, ze krijgen een smak geld en verdwijnen vaak weer uit het zicht. Je hoort er even niks meer van en dan wordt je weer geconfronteerd met een nieuwsbericht: ‘Verwarde man steekt zomaar in op voorbijganger, hoe heeft dit toch kunnen gebeuren, gelukkig is het (alweer) maar een enkel incident!’

De Kamerleden Becker en Van Toorenburg worden nu ook eindelijk wakker. Het kan namelijk niet de bedoeling zijn dat psychische klachten omwille van privacy niet worden gedeeld met andere instanties, wat dus al die tijd wél is gebeurd. Dat is ook één van de redenen dat er steeds verwarde mannen op lui insteken in dit land. Maar genoeg is genoeg, ‘dit kan zo niet langer’ vinden ook CDA en VVD, die nota bene allebei in het kabinet zitten.