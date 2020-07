Patrouillevlucht Defensie boven Aruba neergestort: twee doden

Een helikopter van Defensie is tijdens een patrouillevlucht boven Aruba neergestort. Twee van de vier soldaten aan boord zijn overleden. Het ongeluk vond gistermiddag plaats, en vandaag kwam het nieuws naar buiten. De toedracht is nog onbekend.

Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer kwam met dit tragische nieuws bij een speciaal hiervoor ingelaste persconferentie van Defensie. De nabestaanden zijn kort voor de persconferentie op de hoogte gesteld van dit verschrikkelijke nieuws.

„Nadat de bemanningsleden uit de helikopter zijn gehaald, is meteen eerste hulp toegediend en is nog geprobeerd te reanimeren, helaas zonder resultaat. De andere twee leden van de crew hebben geen ernstig fysiek letsel”

Men is bij Defensie nu bezig om de zwarte doos van de helikopter te bemachtigen, maar aangezien het in de zee bij Aruba onrustig is qua weer, is dat nog niet zo makkelijk. Tot die tijd blijven andere helikopters aan de grond.

„Op dit moment ondersteunen een helikopter van de kustwacht en een Defensie duikteam de Zr. Ms. Groningen bij hun activiteiten om de NH90 veilig te stellen, waarbij met name de flight recorder, de zwarte doos, prioriteit heeft. Deze activiteiten zijn cruciaal om te kunnen onderzoeken wat daar heeft plaatsgevonden. Harde wind, de hoge golven, een sterke stroming en de duisternis maken dit echter niet makkelijk. Verder onderzoek moet duidelijkheid brengen. Dat zijn we aan onze militairen en hun dierbaren verplicht”

Vandaag het verschrikkelijke bericht ontvangen dat twee van onze militairen zijn overleden. Mijn medeleven gaat uit naar hun naaste familie. Wij zijn allemaal diep geraakt.@kon_marine @Kon_Luchtmacht @C_ZMCARIB — Ank Bijleveld (@MinBijleveld) July 20, 2020