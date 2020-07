Pedofiele man (48) uit Assen opnieuw veroordeeld na vondst kinderporno

De echtgenote van de viespeuk waarschuwde de politie nadat zij kinderporno op zijn sd-kaart had gevonden. De 48-jarige man uit Assen is jaren geleden al eens veroordeeld wegens het bezit van kinderporno, en is nu dus wéér aan de beurt. Het meest opmerkelijke: een deskundige pleitte voor het ontoerekeningsvatbaar verklaren van de dader.

In 2003 is de man veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Rond 2008, zo geeft de man zelf toe, zou hij weer begonnen zijn met het verzamelen van kinderpornografisch materiaal.

En we hebben het hier niet over een pedofiel die in z’n eigen waan nog denkt dat hij op kinderen valt vanwege hun jeugdige en onschuldige uitstraling of iets dergelijks. Deze smeerpijp had beeldmateriaal van (in seksuele posities) op bed vastgebonden kinderen (van 2 t/m 12 jaar oud) en kleine meisjes in hondenkooien, die vervolgens worden verkracht.

Een deskundige meent ook nog te moeten pleiten voor een ontoerekeningsvatbaar verklaring, wat zou kunnen resulteren in strafvermindering. Hij heeft zes maanden cel gekregen, waarvan vijf voorwaardelijk, en 180 uur werkstraf.

Dit is toch een straf van niets? Het is de tweede keer dat hij ermee gepakt wordt, het is ook nog eens de meest ranzige vorm van kinderporno (als je perse dat onderscheid wilt aanbrengen) en hij houdt daarmee de industrie in stand.

Denk ook niet dat die man in Assen zal blijven wonen als hij z’n strafje heeft uitgezeten. En terecht.