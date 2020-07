Peiling: Nederlander overschat fors verbruik duurzame energie, is in werkelijkheid maar 8,6 procent!

De Nederlandse consument schat het verbruik van de hoeveelheid duurzame energie véél te hoog in. Marketingsafdelingen van energieleveranciers zullen wel blij zijn, maar men onderschat daardoor wel hoeveel er nog nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen. Het beïnvloedt simpelweg de publieke opinie.

Zo wordt geschat dat 17 procent van de energie van de zon komt, maar dat is slechts 1 procent. Voor windenergie is de schatting 16 in plaats van 2 procent. Ook biomassa wordt overschat: 12 procent tegenover de werkelijke 5 procent.

In totaal is slechts 8,6 procent van de totale Nederlandse energievoorziening ‘duurzaam’! En die 8,6 procent is waarschijnlijk niet eens volledig in Nederland opgewekt, maar wordt vanuit het buitenland ingekocht en meegeteld bij onze ‘duurzame’ energiecapaciteit.

Er zijn al tientallen miljarden over de balk gevlogen en men denkt daar dus voor zo’n 17 procent aan duurzame energie door te verbruiken. We hebben echter, grofweg, nóg een keer dat complete bedrag nodig om het niveau te bereiken waarvan de meeste Nederlanders dachten dat we het allang hadden bereikt. Da’s toch de definitie van ‘geen waar voor je geld krijgen’, of niet dan?

Doordat men denkt dat we er zo goed voorstaan, zal men ook eerder geneigd zijn om achter het beleid te blijven staan en voor meer miljardensubsidies blijven stemmen, want ‘we zijn al goed op weg’. De realiteit valt echter gewoon heel vies tegen. En er moeten zeker tot 2050 nog vele miljarden over de balk gesmeten worden, om maar aan die klimaatdoelstellingen te voldoen…