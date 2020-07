‘Pieterman’ Omtzigt debuteert met gigantische thriller: ‘Omtzigt versus De Jonge!’

Heet van de naald maar spannend des te meer: Alleen Pieter Omtzigt en Hugo de Jonge zijn nog over in de race voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Mona Keijzer is inmiddels -na een aantal fatale blunders- afgevallen voor de hoogste post binnen de christendemocraten.

Voorlopig blijft het nog even bloed spannend wie de nieuwe vertegenwoordiger van het CDA wordt. In de eerste stemronde gingen zowel Tweede Kamervechter Pieter Omtzigt als vicepremier Hugo de Jonge er vandoor met de voorlopige glorie. Lijsttrekkers-kandidate en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) moest het afleggen tegenover beide heren.

In de eerste stemronde haalde De Jonge 48,7 procent van de stemmen onder de CDA-leden. Omtzigt kwam daar aardig bij in de buurt met een eerste voorlopig percentage van 39,7 procent. Keijzer moest het onderspit delven met de steun van ‘slechts’ 11,6 van de CDA-kiezers.

Volgens partijvoorzitter Rutger Ploum leven de verkiezingen om het lijsttrekkerschap binnen het CDA enorm. “De leden hebben uiteindelijk massaal gestemd”, zo opperde Ploum trots. Daarbij gaat het om 66,2 procent van de 40.000 leden die het CDA rijk is.