Politie onderschept miljoenen berichten, tientallen liquidaties voorkomen. “Een aardschok voor de georganiseerde misdaad”

Franse en Nederlandse opsporingsdiensten komen met groot nieuws. Ze hebben miljoenen berichten onderschept, en honderd verdachten opgepakt in Nederland. Criminelen stuurden elkaar meer dan 20 miljoen berichten maar de politie kon geruime tijd meekijken waardoor tal van liquidaties zijn voorkomen. De ontdekking komt als een klap in het gezicht van de georganiseerde misdaad.

De politie kon infiltreren binnen het netwerk van EncroChat, dat zo’n 12.000 gebruikers heeft in Nederland. Doordat de politie live mee kon lezen bij tal van gesprekken konden ze hele netwerken van criminele organisaties oprollen.

De politie geeft aan tientallen liquidaties voor te zijn geweest, ontvoeringen en schietpartijen zijn voorkomen en dat drugstransporten zijn onderschept.

De politie geeft aan dat ze beter zicht hebben gekregen in de netwerken rondom drugstransporten, witwasserij, moord en corruptie. Voor de georganiseerde misdaad komt dit als een klap aan. Maandenlang kon de politie hun berichten ontcijferen nog voordat zij de boodschap vertaald aan elkaar hadden doorgegeven.

Recherchef Andy Kraag zegt er het volgende over:

,,Dit is echt een gamechanger voor de opsporing in Nederland. Criminelen vertrouwden blindelings op deze cryptotechniek. We keken wekenlang realtime mee over de schouders van criminelen. Normaal is het zo dat we in een zaak op zoek zijn naar bewijs. Dat hebben we nu helemaal omgedraaid. Al ons bewijs zoekt nu naar een zaak. Ik ben er van overtuigd dat er nog vele aanhoudingen zullen volgen.”