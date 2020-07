Provincies willen ov-bedrijf Keolis afstoten vanwege fraude

Ov-bedrijf Keolis verliest het recht op het verzorgen van busvervoer in delen van Overijssel, Gelderland en Flevoland, als het aan die provincies ligt. Dat betekent ook dat er een concessie, met een waarde van 900 miljoen, zal worden ingetrokken. Aanleiding is natuurlijk de fraude waarmee de Chinezen zich in de Europese transportsector probeerden te wurmen.

Keolis en Chinese bedrijven zouden een deal buiten het aanbestedingscontract tussen Keolis en de provincies hebben gesloten, waardoor Keolis aan de voorwaarden voor het contract zou lijken te kunnen voldoen, maar dat in werkelijkheid dus niet deed. Er zouden geen boetes of rechtszaken komen voor de Chinezen als zij hun leveringsgaranties niet na zouden komen. Zij zouden namelijk de elektrische bussen leveren aan Keolis, waardoor het ov-bedrijf dan ‘zero-emissie-vervoer’ zou gaan kunnen leveren.

De fraude werd ontdekt, de verantwoordelijke topmannen bij Keolis werden direct op non-actief gesteld en Keolis leek zoveel mogelijk mee te willen werken aan het oplossen van dit probleem. Maar helaas, de reputatie is al naar de kloten en het vertrouwen is weg. De provincies kunnen niet achter de beslissing blijven staan, want dat valt simpelweg niet te verantwoorden.

En het vervelende voor Keolis is dat de fout, hoe goed ze die ook probeerden te herstellen, bij hun ligt. De Chinezen zoeken naar iedere mogelijkheid om de Europese markt te infiltreren, maar dat is ze alleen maar bijna gelukt met hulp van Keolis-werknemers.

Dat is de werkelijke tragiek hier, dat een Nederlands bedrijf hierdoor flink onderuit gaat en de kans er dik inzit dat dit nog veel vaker zal gaan gebeuren.