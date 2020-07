Raad komt met onzinadvies naar kabinet: ‘duurzame en groene maatregelen stimuleren onze economie’

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur concludeert in een adviesrapport genaamd Groen uit de crisis, dat het kabinet vooral duurzame en groene initiatieven moet stimuleren. Daarmee zouden we sneller uit de crisis komen, die ons te wachten staat. Het lijkt alleen verdomd veel op het beleid dat vóór de coronacrisis al in gang is gezet…

Het kabinet heeft ideeën nodig over hoe ze zo snel mogelijk weer uit de economische crisis kunnen komen. Die wordt heel heftig, want overal dreigen bedrijven om te vallen door de coronacrisis en het ingevoerde beleid. Je zou dan denken dat investeren in werkgelegenheid, die op de lange termijn ook nog rendeert, de beste keuze is. De Raad ziet dat anders. Die kiest liever voor de korte termijn, door ‘groene’ en ‘duurzame’ initiatieven te prioriteren.

Volgens het advies moeten er woningen geïsoleerd (en gebouwd) worden en elektrische auto’s moeten ook worden gestimuleerd. Het bouwen van een landelijk oplaadnetwerk moet zo snel mogelijk gebeuren en het bouwen van nieuwe wegen juist even laten voor wat het is.

Dit zijn gewoon public works, grote projecten die tijdelijk voor werkgelegenheid en geldinjecties zorgen, maar in feite een korte termijn oplossing zijn. Als er toch straks een economische crisis aankomt, wie gaat er dan nog zonnepanelen of elektrische auto’s aanschaffen, of het huis isoleren? Laat staan een huis kopen! Bijna niets aan hun voorstel is duurzaam in de economische zin.

Volgens mij moet er juist geld gestoken worden in mensen die ondernemer willen worden en voor langere tijd hun producten of diensten kunnen slijten, het liefst door dit te exporteren en zo buitenlands geld aan te trekken. Ik ben ook geen econoom, maar ik vraag me af of al dat gestrande horecapersoneel straks zonnepanelen wil gaan installeren die ze zelf niet eens kunnen aanschaffen.