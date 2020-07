TVopZwart – Vanavond racisme ‘gesprek’ bij M: ‘Nederland, dit zielige linkse kliekje praat u bij over uw racisme’

Vanavond om 20:00 uur is het racismedebat live op tv. Het wordt een online en interactief ‘gesprek’, waar Nederlands’ grootste racisme-roepers met elkaar in gesprek gaan over úw racisme. Precies ja, bespaar uzelf de moeite en zet de #TVopZwart, want wat een totale grap is dit zeg.

Kijk deze tweet, want dit is de reden waarom mensen minder tv zijn gaan kijken:

'Nederland, we moeten het hebben over racisme'. Vanavond om 20.00 uur een online en interactief gesprek over institutioneel racisme en de oplossingen daarvoor onder leiding van @ClariceGargard. Met @S1nanCankaya, @seadanourhussen, @NancyJouwe, @MagazineLilith, @vpro, @De_Zwijger pic.twitter.com/cmtJ0HkBVZ — Margriet van der Linden (@dit_is_M) July 12, 2020

Hier even een overzichtje van wie dat allemaal zijn:

Één groot divers deugcircus van activisten die achter iedere steen racisme menen te zien, wat ook hun verdienmodel is. Bij de KRO-NCRV krijgen ze, ondanks dit soort gekkigheid:

…gewoon een podium én mag u online, dus gemonitord, ‘in gesprek’ gaan. Nou mag u gokken welke vragen of opmerkingen er wel en niet door komen. En de conclusie van het ‘gesprek’ kunt u denk ik ook al wel raden.

Misschien moet iemand ook maar eens de subsidiekraan van die omroep dichtdraaien. Dit kun je toch niet meer serieus nemen? Laat ze vanavond op z’n minst flink kelderen in de kijkcijfers. Vooropgezet circus dat het is!

Dit soort streken zorgt ook alleen maar voor meer verdeeldheid. Eerst GroenLinks-jongeren van DWARS die geen racismedebat maar een racismegesprek willen, want ‘racisme is een feit, geen mening!!1’. En nu de publieke omroep die een ‘racismegesprek’ organiseert met uitsluitend dit soort ophitsers. Is ook niet voor niks dat EenVandaag met deze uitslag komt:

De huidige discussie over racisme in Nederland zorgt vooral voor meer…

😞 80% – verdeeldheid

🤲 12% – verbinding @EenVandaag https://t.co/jSVmf7TPcV — EenVandaag Opiniepanel (@Opiniepanel) July 12, 2020