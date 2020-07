Ranzig! Buitenlandse prostituee besmet Italiaans dorp met coronavirus

In het Siciliaanse Modica staat de boel flink op stelten. Een buitenlandse prostituee verbleef tien dagen in het stadje, maar blijkt Covid-19 te hebben. Klanten worden opgeroepen om zich te laten testen én worden verzocht dit met hun familieleden te delen. Dat wordt beschamend…

“Twee of drie klanten per dag betekent dat er tussen de 20 en 30 klanten mogelijk het virus hebben opgelopen en anderen hebben besmet,” zegt de Italiaanse burgemeester Ignazio Abate. Nou, reken er maar op dat het virus inmiddels wijdverspreid is onder de lokale bevolking!

Moet je nagaan, twintig à dertig klanten die misschien wel een week lang niks hebben gemerkt, of willen laten merken. Sicilië is ook nog eens dichtbevolkt qua ouderen, en in die cultuur is familiecontact een stuk intenser dan hier bij ons in Nederland. Het lijkt mij héél sterk dat hier geen nieuwe, en dodelijke, uitbraak van komt. De Peruaanse prostituee ligt trouwens al in het ziekenhuis ergens in Italië.

Dit zal ook vast niet de eerste keer zijn dat een prostituee een hele buurt of gemeenschap aansteekt. Een gevoel van schaamte bij de klanten belemmert daar het zicht op, maar prostituees lijken mij zelf nou ook niet bepaald de meest fanatieke voorvechters voor de volksgezondheid. Voor de samenleving betekent dit toch gewoon een permanent (en groot) risico? De overheid kan het ook maar deels bestrijden. Misschien moet er anti-prostitutiecampagne komen, maar da’s waarschijnlijk ook gewoon weggegooid geld.