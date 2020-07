Relaxed op vakantie in eigen land

Reizen in eigen land. Voor de een uit noodzaak, voor de ander omdat ‘het kan’. In ieder geval heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat een grote groep Nederlanders in eigen land op vakantie gaat. Lekker relaxed.

Niet mis mee want ons land heeft heel veel moois te bieden, en verandering van omgeving is sowieso af en toe goed. Dus gaan Friezen naar Limburg, Limburgers naar Groningen, Groningers naar Zeeland. Totaal andere omgeving, ander taalgebruik, andere delicatessen en andere mentaliteit. Gewoon hartstikke leuk.

Relaxed op vakantie: pak de tassen in en ga naar Zeeland

Zeeland is al genoemd. Wie van rust, ruimte, zee en wind houdt, spoedde zich die kant op. En een dagje Rotterdam is helemaal zo gek niet als je een aantal dagen of weken in Zeeland vertoeft.

In eigen land vakantie vieren heeft een aantal fijne voordelen. Voor een paar dagen Zeeuwse eilanden kun je prima met een paar tassen op pad. Grote koffers zijn niet nodig, en de tas opmeten hoeft ook niet. Er worden geen eisen gesteld voor handbagage. Wel zo makkelijk.

Kapten & Son laat zien dat Zweden en Zeeland prima samengaan

Specifieke tassen willen we hier wel noemen. Een daarvan is de Kapten en Son rugzak. Rugzakken met een Scandinavische uitstraling in verstilde heldere kleuren en veel wit. Zie hier de overeenkomst met de frisse zeelucht van Zeeland. Zo’n rugzak neem je comfortabel met je mee als je de eilanden bezoekt.

Deze tassen dragen overigens vooral de namen van Scandinavische steden zoals Malmö en Bergen. Met de avontuurlijke uitstraling passen ze prima in het palet van vakantie in eigen land. Zierikzee klinkt voor de Groninger net zo avontuurlijk.

Eastpak rugzak is onder de rugtassen een evergreen

Een andere rugzak is de Eastpak rugzak. Een evergreen die in het land der rugzakken al jarenlang bestaat. Eastpak biedt veel verschillende modellen die over het algemeen een tijdloze uitstraling hebben. De Out of Office en Padded Pak’r zijn de klassiekers.

Er past altijd voldoende in en behalve dat je deze meeneemt voor een weekendje Zeeland of een shop-dag in Rotterdam, misstaat deze ook niet voor naar school of de universiteit. Voor na de vakantie. Dit zijn rugzakken die altijd dienstdoen.