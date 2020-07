René van der Gijp geeft duidelijkheid: “Veronica Inside komt niet meer terug.”

Nadat Derksen – en Van der Gijp al vaker in het verleden- door de Deugmilities zijn kaltgestellt wist iedereen wel dat daarmee het einde van VI in zicht was. Van der Gijp heeft laten weten dat men definitief niet meer hoeft te rekenen op de terugkeer van VI. Daarentegen wil hij wel verder gaan met een ander programma. Maar de naam is helaas te ‘besmet’. De linkse sneuneuzen hebben hiermee een culture slag gewonnen…

Van der Gijp vertelt ook dat hij niet echt zit te wachten op een gesprek met Talpa. Als het aan hem licht trekt men definitief de stekker uit VI. In de huidige setting wil hij niet doorgaan met Veronica Inside.

„Johan en ik hebben besloten dat we niet op dezelfde voet verder gaan. Daar blijf ik bij. VI komt niet meer terug”

Toch blijft er de mogelijkheid bestaan dat we het duo Derksen en Van der Gijp weer op televisie zullen zien. Inmiddels bijgekomen van de ‘broedermoord’ van Genee geeft Van der Gijp aan dat hij best met Genee weer in een programma wil verschijnen.

„Wilfred heeft ons misschien laten vallen maar hij heeft ook geen moord gepleegd. Laten we het even afwachten”, gaat hij verder. „Als er andere ideeën komen dan willen we daar wel naar luisteren. Als het iets is waarvan Johan en ik denken: ’daar kunnen wij wel mee leven’, dan kan je daar normaal over nadenken.”

Van der Gijp geeft aan dat het stoppen met VI geen reclamestunt is. Hij is het meer dan zat om zo veel bagger over zich heen te krijgen van deugende Goedmenschen. Zijn naam is inderdaad nu al zo vaak onterecht door het slijk gehaald, het is terecht dat hij dit niet meer wil. Hiermee geeft hij indirect wel aan dat Links dus heeft gewonnen. Van der Gijp is er klaar mee.

„Een grapje maken en het hele land is in rep en roep. Wat een gedoe. Mensen die sponsors gaan bellen, mensen die in de war raken, mensen die je voor racist en homofoob uitmaken. Dan denk ik: joh, waar ben je toch mee bezig. Ik ben straks 60 jaar, ik ga daar niet meer aan meedoen. Johan en ik hebben geen één keer tegen elkaar gezegd: ’goh jammer hé’. Misschien is het er ook wel de tijd voor. We gaan gewoon iets anders doen en dan zien we wel weer.”