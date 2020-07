Sander Schimmelpenninck doet liever sneu dan het vrije woord beschermen

‘De open brief is bijna 7.000 keer getekend, fantastisch!’ Deze mededeling, die over het ondertekenen van deze brief ter bescherming van de vrijheid van meningsuiting gaat, moest perse door die galbak Sander Schimmelpenninck worden neergesabeld. ‘Haha de mensen op die lijst zijn marginale domrechtse prominenten!’ Wat een kneus.



Late to the party, want zwemmen in de Adriatische Zee, maar wat een hilarische lijst van marginale domrechtse ‘prominenten’ dit.

Benieuwd ook waar de Leidse schildmaagdenfabriek staat; ze blijven maar vd band rollen daar. https://t.co/Sad7z0qTTR — Sander S (@SanderQuote) July 17, 2020

Hier de kern van de open brief:

In een open en democratische samenleving heeft iedereen immers recht op vrijheid van meningsuiting en dient het debat over ieder onderwerp te kunnen worden gevoerd. Daar hoort ook – en misschien wel juist – bij dat er meningen geuit moeten kunnen worden waar u het ten diepste niet mee eens bent of die ingaan tegen het huidige maatschappelijk discours.

Niks mis mee en vooral iets wat iedereen die ook maar een béétje rechts is zou moeten ondertekenen. Maar in plaats van iets makkelijks te doen zoals z’n netwerk (of eigenlijk z’n bereik) in te zetten voor meer handtekeningen, sabelt hij liever de ondertekenaars neer. ‘Niet prominent genoeg’, aldus de kakbal die net terug is van ‘zwemmen in de Adriatische Zee’.

Zeg dan gewoon niks! Sneu, moreel verheven azijnpissertje dat ‘ie is. Vooral zo doorgaan zou ik zeggen, dan wordt je door beide kanten van de politiek uitgekotst. Jij bent namelijk zo’n type die volgens BLM z’n ‘white privilege’ moet ‘checken’, en dan helpt zo’n verrot karakter absoluut niet. Daarmee voedt je die beweging ook nog eens, waardoor je eigen kliek ook steeds meer in hun vizier terecht zal komen. Lijkt me leuk om mee te gaan maken!