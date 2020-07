Schokkend! Geert Wilders deelt weer wat heftige bedreigingen op Twitter

We weten allemaal dat Geert Wilders al jarenlang beveiligd wordt. En dat is niet zonder reden. We kennen allemaal de verhalen, maar het blijft schokkend om te zien hoe agressief de bedreigingen zijn. Af en toe geeft de PVV-voorman ons zelfs een inkijkje op Twitter.

Zo was het deze maandag opnieuw raak. Zo tegen het einde van deze dag tweet Geert Wilders weer een foto met een paar forse bedreigingen erop. De teksten variëren van “een bullit door je hoofd” tot “je kankerhoofd kapot slaan met een knuppel”. Werkelijk te walgelijk voor woorden.

“Een bullit door mijn hoofd, mijn nek breken, mijn kanker hoofd kapot slaan met een knuppel, me halal slachten, negen kogels op mijn hoofd en vier op mijn ribben, mijn huis bombarderen en tien bommen naar mijn hoofd. Jullie ook allemaal een hele fijne maandag!”

Zo ziet dus deze maandagmiddag voor de leider van de grootste oppositiepartij eruit. Het is echt ongelofelijk dat dit nog steeds kan gebeuren. Het is om intens verdrietig van te worden. Hopelijk wordt er snel iets aan gedaan.