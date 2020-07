Schokkend! Onderzoek: 12% van de mensen met corona-klachten laat zich testen

Maandenlang zat iedereen – terecht – te klagen over de gebrekkige testcapaciteit, nu is Nederland eindelijk in staat om massaal te testen maar laat men zich niet testen. Typisch iets Nederlands? Uit onderzoek van het RIVM en de GGD blijkt dat 12% van de mensen die corona-klachten ervaart zich maar laat testen. Toch wel een bedroevend laag percentage.

Dit is toch wel opmerkelijk te noemen. Maandenlang werd er vanuit de samenleving en de politiek geroepen dat de overheid alles moest doen om de testcapaciteit op te schroeven. Nu is dat eindelijk gelukt, maar blijkt dat tal van Nederlanders zich alsnog niet laten testen als zij ziek zijn.

In een onderzoek van het RIVM en de GGD gaf de meerderheid van 50.000 ondervraagden aan dat ze het beleid van de overheid steunen rondom het testen. Dit beleid houdt in dat men zich zou moeten laten testen bij corona-klachten, maar in de praktijk laat men zich slechts in kleine getallen nog testen.

80% van de mensen die klachten ervaren gaan alsnog boodschappen doen. Nu weten we inmiddels meer over het virus en over hoe het zich verspreidt. Maar dit soort laksheid – iets anders kan ik het niet noemen – is toch wel zorgelijk.

“Het is cruciaal voor de bestrijding van de uitbraak dat mensen met klachten thuisblijven.”

Er zijn tal van redenen te bedenken waarom Nederlanders zich niet laten testen of enerzijds de schijn proberen hoog te houden dat ze het beleid ondersteunen, maar ondertussen het aan de laars lappen.

Beetje zonde is het wel, de overheid heeft flink geïnvesteerd in de verbeterde testcapaciteit, maar het gebruik valt enorm tegen. Beetje verspilling van belastinggeld dan.