Themadag NPO rond racisme en discriminatie was ‘startschot’

Voor wie denkt dat de themadag rond racisme en discriminatie bij de NPO een eenmalige gebeurtenis is geweest, zit er behoorlijk naast. De Nederlandse Publieke Omroep heeft namelijk aangegeven dat ze programma’s blijven maken omtrent dit thema.

Het AD weet namelijk te melden dat deze themadag slechts een ‘startschot’ was. Tenminste, dat vertelde bestuursvoorzitter Shula Rijxman in een verklaring.

“,,We gaan samen met de omroepen de publieke omroep diverser maken in al haar uitingen. We blijven programma’s rond het thema maken, juist hier bij de NPO. Discriminatie, racisme; alle vormen van uitsluiting tolereren wij niet. Nu niet, nooit niet.”

Shula Rijxman slaat zichzelf in ieder geval op de borst. Zij is namelijk van mening dat de programma’s die gister zijn uitgezonden omtrent dit thema, een positieve bijdrage hebben geleverd.

“,,Het was een dag vol bijzondere programma’s die vooral heeft aangetoond dat het thema zeer belangrijk is voor het heden en de toekomst van onze samenleving’’, blikt Rijxman terug. ,,Elkaar begrijpen en elkaar verstaan, daar gaat het om. De publieke omroep is er voor iedereen; hier worden alle geluiden gehoord. Want luisteren naar elkaar brengt ons verder. En dat is wat we blijven doen, ook na deze themadag.””