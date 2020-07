Thierry Baudet pakt ‘kartelpolitici’ aan die referendum door de plee spoelden

Thierry Baudet heeft weer eens bewezen dat hij bepaalde zaken niet vergeet. In het programma van Forum voor Democratie komt heel duidelijk naar voren dat de partij meer inspraak aan de mensen in het land wil geven. 10 juli 2018 is voor Baudet dan ook een datum die hij niet snel meer zal vergeten.

Dat is namelijk de datum dat het referendum definitief door de plee is gespoeld. In een tweet maakt de voorman van FvD dan ook duidelijk hoe hij over deze zaak denkt. Naast minister Kajsa Ollongren, krijgen ook veertig Eerste Kamerleden een veeg uit de pan.

“10 juli 2018. Vandaag iets meer dan twee jaar geleden. Deze 40 kartelpolitici vernietigden het referendum in de Eerste Kamer – terwijl Ollongren ALLE democratische procedures had geschonden. #FVD staat PAL VOOR HET REFERENDUM. Steun ons! http://Fvd.nl“

Bij deze tweet is een foto toegevoegd van de veertig Eerste Kamerleden die volgens Baudet verantwoordelijk zijn voor het omzeep helpen van het referendum. Het moge duidelijk zijn dat Thierry Baudet nog een appeltje te schillen had met deze politici.