‘Tiener met MAGA-pet’ Nick Sandmann wint na CNN ook rechtszaak tegen Washington Post, krijgt wéér 250 miljoen dollar

Nick Sandmann, de tiener uit Covington die met z’n Make America Great Again (MAGA)-petje tegenover een indiaan stond en door de media als één of andere treiterende, racistische Trump-supporter werd neergezet, heeft alweer een rechtszaak gewonnen. De media manipuleerden namelijk de beelden. CNN schikte al voor $275 miljoen dollar en The Washington Post nu voor $250 miljoen.

Sandmann zat met z’n klasgenootjes buiten en dichtbij een anti-abortusprotest. De beelden en verhalen die bij CNN, The Washington Post, ABC, CBS, The Guardian, The Hill en NBC naar buiten kwamen, lieten het doen lijken alsof het de jongeren met de MAGA-petjes waren die de protestactie wilden verstoren en een indiaanse man treiterden.

“A video of a group of mostly white teen boys taunting a Native American man during the Indigenous Peoples March in Washington, DC went viral Saturday, prompting widespread criticism of the youths.” ~ The New York Post

Ook zou het gaan om een ‘Indigenous Peoples march’ van de gelijknamige organisatie The Indigenous Peoples Movement. Die organisatie reageerde namelijk ontzettend fel op de jongeren en verklaarde ‘dit is de reden waarom onze protestmarsen nodig zijn!’

Maar het bleek dus om een anti-abortusprotest te gaan en de jongeren waren het slachtoffer, maar hielden zich juist koest. Dat werd ook gewoon duidelijk op de rest van het beeldmateriaal, maar de eerder genoemde media lieten die beelden doelbewust weg uit de berichtgeving.

En nu dus tijd voor gerechtigheid! Nick Sandmann heeft al $275 miljoen van CNN en $250 miljoen van The Washington Post. De rest van de media zijn ook gewoon aan de beurt, en deze tweede win vergroot natuurlijk alleen maar z’n kansen. En terecht, afstraffen dat soort praktijken!