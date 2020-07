Totaal absurd, Italië krijgt 209 miljard euro bijgeschreven uit herstelfonds

Een deel van het 750 miljard euro zware herstelpakket is al toegekend. Italië krijgt 81 miljard van de Europese Unie (wij dus) en leent 127 miljard euro tegen rentes waar ze nooit van hadden durven dromen. Wat een grap.

Italië zit wel met een groot probleem, dat zal niemand ontkennen. Hun financiële beleid is één grote puinzooi en dan komt zo’n coronavirus natuurlijk ook véél harder aan. De horecasector in gevaar, de toerismesector op z’n gat en het hele land maandenlang op slot.

Hartstikke rot natuurlijk, maar dan lees je dit van Italiaanse premier Conte: ‘We hebben nu de kans het land groener, digitaler en innovatiever te maken, we zullen het geld investeren in scholen, universiteiten, research en infrastructuren.’

Ik ben echt heel benieuwd naar de hervormingen die Italië door wil gaan voeren. Want zonnepanelen, windmolens, iPads voor Italiaanse scholieren en hier en daar een brug die eindelijk kan worden hersteld klinkt allemaal heel leuk hoor, maar dat gaat ze toch nooit helpen om economisch gezonder te worden?

Italië heeft nu een dik bedrag gekregen voor een rente die ze normaal niet zouden kunnen krijgen, omdat men het risico niet durft te nemen voor een lager rentepercentage. Mocht Italië dus na het uitgeven van het geld nog steeds in de problemen zitten, dan moet de rest van de EU-lidstaten dus garant gaan staan, want anders krijgt helemaal niemand meer iets terug van dat geld. De Europese Unie komt dan bij de eerste de beste crisis in dezelfde positie als die van Italië nu te staan, en moet dan zelf beleidshervormingen gaan introduceren (en gaan garanderen) om maar niet ten prooi te vallen aan de financiële grillen van dat moment. Dat leidt dus weer tot meer Europese Unie en dan is het wachten op de volgende crisis.