Tragisch nieuws: Ultiem conservatieve Poolse Duda weet ternauwernood de verkiezingen te winnen

Met een nipte voorsprong op zijn liberale opponent is de conservatieve Andrzesj Duda herkozen als president van Polen. ´Conservatisme, niets mis mee, zul je wellicht denken.´ Maar in het geval van Duda is dit een groot verlies voor de Poolse (voormalige) democratische rechtsstaat.

Met een nipte zege op zijn liberale uitdager Rafal Trzaskowsi wist Duda de verkiezingen in Polen te winnen. En dat is slecht nieuws voor het land waar notabene ook het indrukwekkende Auschwitz te vinden is. Trzaskowsi wist 49 procent van de stemmen binnen te slepen tegenover 51% voor Duda.

De ultrarechtse alleenheerser Duda duld geen enkele concurrentie. Onder zijn bewind werden er LHBTI-vrije zones ingericht op het toch al grauwe Poolse vasteland. Ook de persvrijheid is onder Duda gesneuveld. Bijna alle media worden gecensureerd en in Polen kan men dan ook niets meer schrijven wat de ´beste´ man niet zint.

Polen: Je was altijd al een grauw en enigszins deprimerend land, en voorlopig zal er geen enkel zonnetje of regenboog boven jullie land verschijnen. Gecondoleerd.