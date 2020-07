Trump kan weer even ademhalen: Voor het eerst in maanden geen coronadoden in New York

Na bijna zestien weken zijn er voor het eerst geen personen overleden aan het coronavirus in New York. De Amerikaanse president Donald Trump kan dus even opgelucht ademhalen, aangezien zijn aanpak van het coronavirus niet van onbesproken gedrag is.

Enkele maanden geleden, op 11 maart, viel in The Big Apple de eerste coronadode. Sinds 13 maart ging er sindsdien geen dag meer voorbij zonder dat er doden waren te betreuren in de miljoenenstad.

Maar Amerika is er nog niet. In de staten Texas en Florida neemt het aantal coronapatienten en doden nog altijd toe.

Zowel binnenlandse als buitenlandse reizigers die naar New York afreizen moeten veertien dagen in quarantaine. Inwoners van de stad worden gevraagd om mondmaskers te dragen en zich te houden aan sociale afstand.