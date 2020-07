Uh-oh! Corona-explosie in Nederland: hoogste dagelijkse nieuwe corona-gevallen sinds 7 mei

Het gaat totaal de verkeerde kant uit met het aantal nieuwe geconstateerde coronagevallen in Nederland. In het afgelopen etmaal zijn er 342 nieuwe coronagevallen geregistreerd in ons land: dat is het hoogste getal in bijna twee maanden tijd, en vele honderden meer dan nog slechts enkele weken geleden.

De tweede opmars van het coronavirus in Nederland blijft zich voortzetten. Op basis van data die het RIVM stilletjes beschikbaar stelt, heeft data-analysebedrijf Datagraver de dagelijkse stand van zaken voor ons land opgemaakt. En die is niet best: in de afgelopen 24 uur zijn er 342 nieuwe coronagevallen bijgekomen in ons land. Dat is een forse stijging ten opzichte van gisteren, toen er ‘slechts’ 247 nieuwe gevallen bijkwamen. Er is echter ook een sprankje goed nieuws: er zijn geen nieuwe overlijdens geregistreerd.

Toch zal ook dat laatste niet zo blijven als het aantal nieuwe Nederlandse coronapatiënten zo de pan uit blijft rijzen: vandaag was namelijk de hoogste dagelijkse toename sinds 7 mei, bijna twee weken geleden toen de grote coronapiek van maart en april nog langzaam aan het wegebben was.

Al met al ziet het er niet gunstig uit voor Nederlanders die nog een vakantie vol leuke dingen gepland hadden: als dit soort getallen aanhouden, hebben het kabinet en de OMT eigenlijk geen andere keus dan vanaf volgende week weer strengere maatregelen nemen. Dat betekent het sluiten van cafés, parken, restaurants en wellicht andere openbare plekken. Ook zal de landelijke mondkapjesplicht vermoedelijk eindelijk van stal moeten worden gehaald.

Eén ding wordt echter meer dan duidelijk: het coronavirus is here to stay in de onmiddellijke toekomst. Wie aan die teleurstellende realiteit nog niet gewend is, kan dat maar beter alsnog snel doen.