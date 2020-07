Uitkomsten enquete over nasissen en andere straatintimidatie: vooral jongeren met migratie-achtergrond doen het

Straatintimidatie vindt vooral plaats door jongeren die een migratie-achtergrond hebben. Dat blijkt uit een enquete over intimidatie op straat die de Gemeente Utrecht hield. Hoe politiek-incorrect dat is om te zeggen, blijkt wel uit het feit dat de geïnterviewden er zelf ook van “balen” dit te moeten melden.

In de stad Utrecht is maar eens een keer besloten om wat te doen aan de intimidatie op straat. De nasissers, de ‘hoer’-roepers, de handtastelijken, de cat callers… Om hen te kakken te zetten heeft de gemeente een enquete afgenomen bij 1300 inwoners. Dat zal die boeven eens leren! Zet ze maar geanonimiseerd voor joker… dan piepen ze de volgende keer wel anders de volgende keer dat ze op straat een aantrekkelijke vrouw zien.

En zo geschiedde, er kwam een enquete. Maar of de gemeente ook blij is met de uitslag die kan doorgaan voor etnische profilering in de politiek-correctere kringen van dit land? Dat is nog de vraag:

“Utrechters omschrijven de daders van straatintimidatie in 69 procent van de gevallen als mannen van een jaar of 20 die rondhangen, maar soms ging het ook om jongens tussen de 13 en 17 jaar oud. ’De jongere mannelijke daders zijn volgens de respondenten, in veel gevallen jongens met een migratieachtergrond. Een aantal respondenten zegt daarvan te balen, omdat het een bevestiging van de vooroordelen lijkt’, luidt de verdere uitleg.”

Weet je waar ik nu wel benieuwd naar ben? Hoe het Utrechtse college van B&W gaat reageren. Want die bestaat uit louter linkse partijen: GroenLinks, D66 en de ChristenUnie. Welke truc zullen ze gaan toepassen om die migratieachtergronden van de sissersbrigade weg te redeneren? Of gaan ze voor één keer gewoon vertellen dat de multiculturele samenleving ons land niet alleen mooie dingen heeft opgeleverd? Dat zou nog eens wat zijn!