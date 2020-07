UP Network woest: “De NPO heeft lak aan Hindoestaanse Surinamers”

Bij de NPO was er een paar dagen geleden een “actie voor Suriname” genaamd “NL4SU.” Maar er was iets heel geks aan de hand: de “Surinamers” in de studio bij de NPO waren namelijk stuk voor stuk Afro-Surinamers. Dit terwijl een hele hoop Surinamers niet van Afrikaanse afkomst zijn.

Hindoestaanse Surinamers zijn dan ook woedend. De actie zelf vonden ze mooi, maar het totale gebrek aan respect voor Hindoestaanse, Chinese, Javaanse én andere Surinamers (behalve de Afro-versie) irriteerde hen bijzonder. Up! Network sprak met deze ándere Surinamers. Kijken verplicht!