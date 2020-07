Verkiezingstijd! Ook D66 wil af van leenstelsel en wil ‘nieuwe studiebeurs’

Jarenlang was D66 voorstander van het huidige leenstelsel voor studenten. Maar nu zijn er verkiezingen op komst en ja, dan kan het vorige standpunt zó weer het raam uit. Kennelijk zorgt het leenstelsel ervoor dat studenten met een fikse studieschuld worden opgescheept! Na een grondige evaluatie zag ook D66 in dat dit misschien toch niet zo’n goed idee was. ‘Oepsie!’

Het is bij D66 doorgedrongen dat het leenstelsel ervoor zorgt dat studenten sneller met fikse schulden blijven zitten. Dat voelde iedereen natuurlijk al wel aankomen, maar D66 gelooft dat pas als er concreet bewijs voor kan worden gevonden dat iets mis is gegaan. Met andere woorden: ‘dat zien we dan wel weer’.

En dat is precies wat D66 nu dus heeft gezien. Daarom moet hun idee, wat ze jarenlang hebben zitten verdedigen, nu “flink op de schop”.

En om maar snel te vergeten dat zij het waren die deze bende hebben helpen veroorzaken, komen ze nu met één of ander hip, nieuw alternatief. Een studiebeurs voor studenten met ouders die minder dan 70.000 euro verdienen en 300 euro per maand, in plaats van de huidige zorg- en huurtoeslag.

Een soort studentenbasisinkomen zeg maar. Dan kunnen ze dat later uitroepen tot een succes en als basis gebruiken om het voor heel Nederland ook zo te gaan doen. ‘Want ‘basisinkomen’ scoort goed bij de kiezer die D66 weer terug wil winnen.’ Zoiets moet er haast wel uit de evaluatie zijn gekomen, die waarschijnlijk is opgezet met hulp van marketingbureaus.

En ze vrezen denk ik ook de negatieve publiciteit die het gaat krijgen, mocht de rente op de studielening onverhoopt tóch omhoog gekrikt moeten worden. Dat valt als D66 niet goed te praten natuurlijk!