Vliegtuigmaatschappijen krijgen tik op de vingers! Inspectie: tickets moeten sneller worden terugbetaald

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is niet te spreken over het lange rekken van de terugbetaling van geannuleerde vluchten. KLM, Transavia, Corendon en TUI moeten geannuleerde vluchten sneller terugbetalen volgens de inspectiedienst. Dit staat in een onderzoek gedaan door de inspectiedienst. Normaliter moet men binnen 7 dagen terugbetaald worden, echter is dit volgens de maatschappijen onmogelijk door de coronacrisis. De maatschappijen en de inspectiedienst gaan nu om tafel om te kijken hoe het wel beter en sneller kan.

Tien vliegtuigmaatschappijen zijn door de ILT onderzocht, en KLM, Transavia, Corendon en TUI komen hier niet al te positief uit. Toen de crisis uitbrak, en het hele vliegverkeer plat ging boden ze niet vanuit zichzelf een voucher of restitutie aan. Terwijl dit toch echt moet. Nu blijkt dat deze maatschappijen ook nog eens veel te lang doen over de terugbetaling. Geen goede reclame voor de maatschappijen dus

Normaal gesproken moet de terugbetaling binnen 7 dagen plaatsvinden, nu heeft de inspectie ook wel door dat dit in deze economische zware tijden niet altijd haalbaar is. Vandaar dat ze met de maatschappijen in kwestie om tafel willen om te bespreken wat wel haalbaar is én wat ook fair is richting de consument.

Het is goed dat een organisatie zoals de ILT druk zet op dit soort bedrijven. Maatschappijen moeten niet misbruik maken van de situatie door terugbetalingen eindeloos te rekken.