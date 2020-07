Volkert-van-der-Graaf-vriend Jack Bogers krijgt onderscheiding: ‘Bruggenbouwer tussen bevolkingsgroepen’

Het is werkelijk waar ongelooflijk. Even dacht ik nog dat het ironisch was, maar nee. Voormalig GroenLinks wethouder in Wageningen, Jack Bogers, krijgt een onderscheiding van de burgemeester van Wageningen voor zijn verdiensten in de stad. Eén van die verdiensten was de naam van Volkert van der Graaf – na de moord op Fortuyn – doorspelen naar Milieu Offensief en de vrouw van Volkert. Dit was uiteraard not done, want bijna niemand in Nederland wist nog wie de moordenaar van Fortuyn was.

Jack Bogers, in Wageningen wordt hij beschouwd als een ”bruggenbouwer”, maar of dat nu helemaal correct is…

Bogers kwam negatief in het nieuws na de moord op Fortuyn, als wethouder had hij gevoelige informatie in handen. Informatie die uiteraard binnenskamers moest blijven, maar nee, Bogers moest zijn eco-milieu-vriendjes op de hoogte brengen.

Daarom bijzonder pijnlijk en opmerkelijk dat uitgerekend de burgemeester van Wageningen hem op deze manier omschrijft:

,,Een bruggenbouwer die keer op keer de verbindingen maakt tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Hij is als initiatiefnemer van vele projecten een inspiratiebron voor velen en levert al jarenlang een belangrijke bijdrage aan de Wageningse samenleving. Het vergulde Wagenings erezilver is daarom een passende en terechte onderscheiding’’

Het is natuurlijk onbegrijpelijk dat dit gebeurt. Het laat ook zien dat de gemeente niet echt heeft nagedacht over deze beslissing.

Op dit moment worden er kritische vragen gesteld door Kamerlid Bosma hierover.

SCHANDE. Een onderscheiding! Zojuist Kamervragen gesteld aan minister ⁦@KajsaOllongren⁩. Jack Bogers liet als ⁦@groenlinks⁩ -wethouder bewijsmateriaal verdwijnen. Op avond van de moord op Fortuyn. Zo hielp hij moordenaar Volkert van der Graaf. https://t.co/7hX9IcGTbR — Ondervoorzitter des Vaderlands (@Martinbosma_pvv) July 22, 2020