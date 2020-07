Voorlopig nog geen coronafonds! Rutte na nacht doorhalen met EU-leiders over hervormingen: “Daar werken we hard aan”

Er wordt nu al het hele weekend vergaderd over een mogelijk coronafonds. Tot nu toe wordt onze premier Rutte door de buitenlandse media gezien als de man die de verhoudingen op het spel zet, terwijl in de realiteit Rutte niet tegen een coronafonds is. Hij is niet blij met het huidige plan zoals andere landen het willen, maar is niet tegen het concept ‘coronafonds’. Na een nacht doorhalen zijn de EU-leiders niet veel opgeschoten, vanmiddag gaan ze opnieuw aan tafel met elkaar.

Er is nog steeds geen akkoord bereikt over de vorming van een corona-herstelfonds. Voor de buitenlandse media is Rutte weer het zwarte schaap. Hij voert namelijk het woord voor de tegenpartij. Ook Zweden, Oostenrijk en Denemarken zien niks in het huidige voorstel.

Toch ziet Rutte wel progressie, het wordt de andere landen namelijk steeds meer duidelijk dat Nederland niet zo maar overstag gaat. Rutte wil koste wat kost hervormingen voor leningen afdwingen in het coronafonds.

Vrij logisch dat Rutte dit bepleit, maar dit schiet in het verkeerde keelgat van Zuid-Europa, die liever een groter deel van het fonds als een gift zien.

De Gebrekkige Vier, zoals de landen worden genoemd die tegen zijn, willen niet dat er 500(!) miljard euro van 750 miljard euro bestaand fonds bestaat uit giften. Dit is onredelijk, en zij hebben gelijk.

Een smeercampagne van Zuid-Europese landen is al weken bezig om Nederland en consorten als ‘inhumaan’ te framen, terwijl er niks ‘inhumaan’ is aan een lening. Een lening is simpelweg een betere garantie voor de nettobetalers.