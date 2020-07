VVD’er Broekers-Knol heeft oplossing overlastgevende asielzoekers: ‘Asielzoekerscentra krijgen time-out plekken’

VVD staatssecretaris Ankie Broekers-Knol heeft DE oplossing gevonden om overlastgevende asielzoekers aan te pakken. Ze wil een zogeheten ‘time-out’ gaan instellen. Tijdens een time-out krijgt een asielzoeker allerlei beperkingen opgelegd. Is dit wat de VVD onder lik-op-stuk-beleid ziet? Een kleine foei, en tijdelijk minder voorzieningen?

Een time-out, het klinkt als een veredelde scoutingstraf maar nee hoor, dit is serieus VVD-beleid. Nederland wordt nu al een tijdje belaagd door overlastgevende asielzoekers. Bepaalde asielcentra worden geterroriseerd door de lokale asielzoekers, burgemeesters kunnen de stress niet meer aan. Gelukkig heeft Broekers-Knol de oplossing: pak de belangrijkste behoeften af bij overlastgevende asielzoekers.

„De overlastgever krijgt dan minimale voorzieningen, maar wordt nog wel voorzien van opvang en de belangrijkste levensbehoeften. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat zorgen dat elk asielzoekerscentrum een time-out plek krijgt”,

Wanneer een asielzoeker weer eens de wet overtreedt dan kan het zomaar dat zijn leefgeld wordt afgepakt. De luxe die hij/zij normaliter is gewend wordt hem/haar dan ontnomen. Op papier klinkt het als een veelbelovende eerste stap naar een harder beleid. Hoe het in de praktijk zal zijn zullen we meemaken.

’na een incident met grote impact, zoals agressie en geweld tegen COA-medewerkers of andere azc-bewoners’. De overlastgever wordt dan verplaatst naar ’een sobere ruimte’. Bovendien wordt er dan even geen leefgeld uitgekeerd. De raddraaier wordt dan ’in natura ondersteund’