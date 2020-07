Waarom de zoektocht naar luiers niet zo’n gemakkelijke is

Je staat als aanstaande ouder voor de keuze welke luiers je voor je kindje gaat gebruiken. Heb jij je daar al in verdiept? Dat is wel aan te raden, want er is gewoon enorm veel keuze. Of ga je gewoon voor het meest bekende merk omdat dat volgens jou de beste keuze is? Het is aan te raden om toch eerst op onderzoek uit te gaan. Het is als het om de zoektocht naar luiers gaat namelijk helemaal niet zo gemakkelijk. Dat wordt het wel als je weet wat de valkuilen zijn en welke eigenschappen van belang zijn.

Belang van het absorberend vermogen

Een luier dient om de plas en ontlasting van je baby op te vangen. Het is dan wel belangrijk dat de luier over een hoog absorberend vermogen beschikt. De luiers van de Kruidvat zijn daar een goed voorbeeld van. Deze zijn namelijk met een systeem van drie kanalen uitgevoerd die elk over een absorberend vermogen beschikken. Door het drie kanalen systeem is het zo dat er een gelijkmatige verspreiding plaatsvindt. Daarom blijven de babybilletjes extra lang droog.

Belang van comfort en flexibiliteit

De ervaringen met luiers leren dat het absorberend vermogen niet het enige punt van belang is. Het comfort en de flexibiliteit zijn namelijk van even groot belang. Het is comfortabel voor je kindje als de luier van zacht en soepel materiaal is gemaakt. Dat de pasvorm goed is en dat de luier goed aansluit op het lichaam. Daar helpen de verschillende maten natuurlijk bij, maar ook de plakstrips. Bovendien is het praktisch als er sprake is van een rugelastiekje voor een perfecte aansluiting.

Kosten van de luiers

Een kindje in de luiers loopt aardig in de papieren als je weet dat er gemiddeld vijf luiers per dag nodig zijn. In de zoektocht naar luiers is dat dan ook zeker een punt om aandacht aan te besteden. Kwaliteit en een lage prijs zijn voor wat betreft de zoektocht naar luiers zeker met elkaar verenigbaar. Het scheelt gewoon heel veel geld in de loop der jaren als je uitkomt bij de aanschaf van goedkope en kwalitatief goede luiers. Het is ook nog mooi meegenomen als er sprake is van luiers die op een duurzame wijze zijn geproduceerd. Dan weet je dat je het milieu niet te veel belast. Hoe het milieuvriendelijke karakter te herkennen is? Bijvoorbeeld aan een EU Ecolabel en FSC keurmerk.