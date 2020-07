Wat kunnen we verwachten van de nieuwste iPhone (12)

De nieuwste iPhone 12 komt naar verwachting aan het einde van dit jaar op de markt als opvolger van iPhone 11. Er heeft nog geen aankondiging vanuit Apple plaatsgevonden, maar zoals gewoonlijk presenteert het bedrijf nieuwe modellen in september. Er komen op basis van de geruchten vier uitvoeringen van de nieuwste iPhone. Dat zijn de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en de iPhone 12 Mini. Er zijn al een aantal eigenschappen uitgelekt van de nieuwste Apple smartphone en die vind je hieronder.

Oled-scherm voor alle uitvoeringen

Een van de te verwachten eigenschappen die van toepassing is op alle vier modellen betreft het oled-scherm. Verder komt de smartphone met een vernieuwd design die qua geruchten doet denken aan de oudere iPhone 4. De iPhone 12 krijgt een dubbele cameralens en het vermoeden bestaat dat de smartphone niet met een stroomadapter in een doosje komt. Het laatste nieuws in de wandelgangen is echter dat er mogelijk wel sprake is van een luxere oplaadkabel voor de nieuwe iPhone 12.

Luxe oplaadkabel

Er is een bron die een foto’s heeft gelekt en deze bron is LOvetodream op Twitter die doorgaans goed is ingevoerd. Daaruit blijkt dat de nieuwe iPhone 12 met een Lightning-kabel en met een USB-C-aansluiting komt. Het snoer is geweven en daardoor is de kabel meer flexibel en sterker dan gebruikelijk het geval is. Dat heeft als voordeel dat de kabel minder snel kapot gaat of beschadigd raakt. Uit deze informatie is dan ook eveneens af te leiden dat Apple dan ook gebruik gaat maken van een USB-C-aansluiting. Dat is dan een noviteit voor de Apple smartphone. Dat ondersteunt weer de geruchten dat er sprake is van de losse verkoop van een nieuwe oplader die extra snel laadt.

Groter scherm voor iPhone 12 Pro en Pro Max

De iPhone 12 Mini lijkt eenzelfde formaat te krijgen als de iPhone SE, maar voor de grote broers gelden andere maten. De iPhone 11 Pro heeft nu een scherm met een grootte van 5,8 inch. De opvolger hiervan krijgt naar verwachting een groter scherm van 6,1 inch. Dat is gelijk aan de te verwachten grootte van de iPhone 12. De iPhone 12 Pro Max krijgt volgens de geruchten een extra groot scherm van 6,7 inch. Dat zal dan de iPhone zijn met het grootste scherm ooit.

Nieuw design voor iPhone 12 Pro en ondersteuning 5G

Ming-Chi Kuo staat als betrouwbare Apple-analist te boek en heeft laten weten dat de iPhone 12 Pro een volledig nieuw ontwerp krijgt. De voorkant en achterkant blijven van glas met een metalen frame. Het design van het frame is echter nieuw en meer vlak, zoals het ontwerp van de iPhone 4. Verder is het belangrijk te weten dat er sprake is van ondersteuning van 5G en dat maakt een upgrade naar de iPhone 12 Pro aantrekkelijk. Bronnen zeggen dat elk model van de iPhone 12 over een 5G-chip beschikt.