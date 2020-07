Wauw! AD-columnist geeft toe: in landen waar immigranten vandaan komen is racisme vaak een veel groter probleem

In een column voor het Algemeen Dagblad — of all places — schrijft Tahmina Akefi dat het maar eens afgelopen moet zijn met het gezeur over hoe racistisch Nederland zogenaamd is. Mensen in heel veel andere landen zijn vaak veel racistischer. Dat zie je, schrijft ze, ook terug in de manier waarop veel allochtonen ándere allochtonen behandelen.

Ze reageert op een uitzending van Beau waarin een item over Mischa Blok, Radio 1-presentatrice, ging. Zij liet weten op Twitter dat ze er helemaal klaar mee is dat ze met enige regelmaat wordt uitgescholden voor “kutchinees.” Maar, voegde ze daar aan toe, “dit gebeurt vooral door mensen met een migratie-achtergrond. Onbegrijpelijk, maar helaas de realiteit.”

Nou, Tahmina vindt dat helemaal niet “onbegrijpelijk.” “De verklaring is heel simpel: in sommige landen waar migranten vandaan komen, is racisme en discriminatie een veel groter ‘probleem’ dan in Nederland,” legt ze uit. “Ik gebruik aanhalingstekens omdat men het in die landen niet als probleem, maar als vanzelfsprekend beschouwt om mensen die anders zijn, neer te zetten als slecht, onbetrouwbaar, onrein, etc en daar allerlei scheldwoorden voor te verzinnen. Racisme en discriminatie zijn niet een probleem van de witte Nederlanders.”

Een voorbeeld. Tahmina komt zelf uit Afghanistan. “Waar ik vandaan kom zijn de vooroordelen over iedereen die anders is — vooral over de zwarte mensen — hardnekkig. Men kijkt er over het algemeen niet van op als je het woord ‘vies’ in de mond neemt wanneer het over zwarte mensen gaat.” Toen ze in Nederland aankwam en donkere mensen zag ontweek ze die dan ook. Er was tijd en contact met dat soort mensen voor nodig om dat racisme achter zich te laten.

Zo, dat mag ook weleens gezegd worden. Want ja, ze heeft helemaal gelijk. In China is er bijvoorbeeld ook flink wat racisme — met name ten opzichte van de zwarte medemens, maar eigenlijk ook ten opzichte van alle mensen die niet (Han-) Chinees zijn. En ga eens naar Saoedi-Arabië. Daar is het niet beter gesteld met racisme en rassengelijkheid.