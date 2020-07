Welkom in deugend Amsterdam: ‘Drillraps moeten we niet problematiseren, ‘toezicht’ kan daarbij helpen…’

Drillraps, ooit van gehoord? Dat zijn rapsongs op hele slechte eentonige beats die geweld verheerlijken. In de grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is de discutabele muzieksmaak dan ook een toenemend probleem. Volgens de Amsterdamse politieke heersers moeten we daar vooral niet al te moeilijk over doen…

‘Zet er gewoon een jongerenwerker op’, zoveel wil het linkse stadsbestuur van Amsterdam hier eigenlijk over zeggen. Volgens AT5 is het stadsbestuur nu aan het kijken wie de producers van drillraps nu werkelijk zijn. Hopelijk hebben ze de distelthee alvast klaarstaan om even bij te kletsen met deze (veelal) criminelen in de dop.

Op bezorgde vragen van de lokale fractie van de PvdA en de ChristenUnie antwoordde het Amsterdamse college van burgemeesters en wethouders dan ook doodleuk: “We willen voorkomen dat de muziekstroming in zijn geheel gecriminaliseerd wordt.”

Vrijheid van expressie en artistiek. Geheel begrijpelijk. Maar valt daar dan ook de verheerlijking van geweld onder?

Enfin, oordeelt u zelf even: