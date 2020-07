Woede over warmtepompen! Mensen worden bedrogen met gigantisch hoge rekeningen

Niet iedereen is even blij met de warmtepomp, ondanks alle ‘reclame’ vanuit de overheid voor deze ‘schone’ energiebron blijkt de rekening van een warmtepomp toch iets hoger te zijn dan verwacht. Honderden huishoudens in Den Haag kwam dit jaar erachter dat de warmtepomp een dure grap is, normaliter krijgen ze geld terug van de energiemaatschappij, maar dit jaar lag het net wat anders: ze moesten flink bij betalen, terwijl ze nu net die dure warmtepomp hebben geïnstalleerd.

Afgelopen maart kregen veel inwoners van de Haagse wijk Transvaal Midden hun energierekening op de mat. Veel huishoudens krijgen normaal gesproken dan juist geld terug, echter tot hun verbazing moesten ze ineens flink wat centjes bij betalen. Dit tot schrik van de huishoudens.

„Hoe kan dat? Ons werd een duurzame woning voorgeschoteld met lagere energiekosten dan wanneer je op het gas bent aangesloten. Bovendien was de winter zacht”

De bewoners moesten overstappen op een warmtepompsysteem, en dit is allemaal ergens nog te begrijpen, behalve als je leest dat voor veel huishoudens de vaste lasten gigantisch zijn gestegen.

Raadslid René Oudshoorn van Hart voor Den Haag gaat om opheldering vragen bij de gemeente. Want met dit soort acties ga je weinig goodwill kweken voor ‘duurzame’ alternatieven.

„Eerst iedereen verplicht de energietransitie inrommelen om daarna je handen in onschuld te wassen. Het moet niet zo zijn dat je honderden euro’s meer betaalt terwijl je in een goed geïsoleerd huis zit, dat bedrag zou je juist moeten terugkrijgen. Duidelijk is dat over de ruggen van bewoners iemand hier behoorlijk beter van wordt, het klimaat als oplichtersmodel.”