Wordt 2020 het jaar van Max Verstappen?

Het is eindelijk zover. Morgen wordt de eerste Grand Prix van 2020 verreden. Zoals het er nu naar uitziet is Mercedes net een beetje sneller dan de rest, maar het verschil met Red Bull lijkt minimaal te zijn. Als dat zo is… gaan we dit jaar hopelijk als Nederlandse racefans een heel mooi jaar zien. Ja, ondanks Covid-19!

Zoals De Telegraaf uitlegt zijn eigenlijk alle experts het erover eens dat áls er dit jaar een coureur is die Lewis Hamilton (Mercedes) van een zevende wereldtitel kan afhouden het onze Max Verstappen is. Honda lijkt zich echt verbeterd te hebben. Bij de kwalificatie van vandaag en tijdens de race van morgen in Oostenrijk gaan we zien of dat écht zo is — of Honda écht zo’n goed product heeft afgeleverd — maar alle signalen wijzen al wel degelijk die kant op.

“Het doel is dat we direct kunnen vechten voor overwinningen,” zegt Max daar zelf over. “Hopelijk krijgen we geweldige races. Dat is wat iedereen wil zien.”

Yep, dat is inderdaad wat we allemaal willen zien. Nu hopen dat Max, Red Bull en Honda belofte houden en dit jaar ein-de-lijk de hegemonie van Mercedes doorbreken.