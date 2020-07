Zwarte Pieten-jager Akwasi vindt dat racismedebat te veel om hem draait: ‘Niemand hoeft bang voor me te zijn’

Gelukkig jongens, we hoeven niet bang te zijn voor Akwasi! Die met die ene uitspraak: “Op het moment dat ik een Zwarte Piet tegenkom in november, trap ik hem hoogstpersoonlijk in zijn gezicht.” Het is jammer maar helaas: Zwarte Pieten in hun gezicht willen trappen maakt je inderdaad het middelpunt van het debat. Gek hè?

Akwasi krijgt in het artikel alle ruimte om weer flink om de hete brei heen te draaien. Het willen kopschoppen van ‘de fictieve figuur’ Zwarte Piet in november, genereert maar rare reacties, vindt Akwasi. “Als je de vele koppen leest, zou je bang voor me moeten zijn, maar er is niets om bang voor te zijn.” Gelukkig hoeven we de koppen niet eens te lezen en kunnen we het gewoon houden bij een fragment van jou, in je eigen woorden, waar je spreekt over het willen gebruiken van geweld.

Moest ik eens wagen, zo’n uitspraak: ‘Eind november ga ik Zwarte Pieten neerknallen!’ Nou dan zijn de rapen gaar hoor, omdat ik een ‘witte man op een rechts blog’ ben, en dus met ‘Zwarte Pieten’ vast wel zwarte mensen zal bedoelen. Levensgevaarlijk! Maar Akwasi had het over ‘de fictieve figuur’ en het komt kennelijk bij niemand op, dat de persoon die zich verkleedt als die fictieve figuur, wel eens de zool van Akwasi’s laars in z’n gezicht zou kunnen krijgen. Nee joh, wát een gekke gedachte is dat zeg!

En die mafkees presteert het vervolgens ook nog eens om nog een steek onder water te geven en de identiteitspolitiek verder te gaan voeren.

AD: “Inhoudelijk wil Akwasi niets kwijt over de ophef, maar hij trekt zich die niet persoonlijk aan. ,,Als ik een spreekwoord zou kunnen noemen als het gaat over vorige maand, zou ik zeggen: zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.’’”

Wat een slap gelul. Iets met een pot en een ketel.