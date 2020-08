1 op de 10 Nederlanders is ervan overtuigd: ‘Er worden vieze spelletjes gespeeld rond corona’

Bij Trouw zijn ze helemaal van slag. Uit onderzoek van Kieskompas blijkt namelijk dat zo’n 10% van de Nederlanders gelooft dat er “vieze spelletjes gespeeld worden” rond het nieuwe Chinese coronavirus.

Kieskompas stuurde een vragenlijst naar Nederlanders om te ontdekken: hoeveel Nederlanders geloven in “complottheorieën” met betrekking tot het nieuwe Chinese coronavirus. Of, beter gezegd: hoeveel Nederlanders zetten vraagtekens bij het (wan-) beleid van de overheid, en de ernst van het virus?

Nou, het resultaat is wat Kieskompas zélf en Trouw betreft schokkend: zo’n tien procent van de Nederlanders “gelooft dat er rond corona vieze spelletjes gespeeld worden.” Dit sentiment blijkt vooral te leven onder “de aanhang van rechtse partijen.”

Eén van de samenzweringstheorieën waar het over gaat is de mogelijkheid dat het ‘vaccin’ een chip bevat. “22 procent van de mensen die in 2017 PVV stemde, vindt deze hypothese geloofwaardig of heel geloofwaardig. De SGP-stemmers scoren nog hoger; 29 procent vindt de stelling (heel) geloofwaardig. Bij stemmers op Forum voor Democratie en SP (beiden 9 procent) leven deze gedachten ook,” maar dus in mindere mate.

Een andere “complottheorie” (in de woorden van Trouw en het Kieskompas) is dat het virus ontwikkeld is door farmaceutische bedrijven. 7,7 procent van de mensen vindt dat geloofwaardig, en 9,8 procent is daar neutraal over. Je hebt het dus over bijna 18 procent van de mensen die dat toch wel wat mogelijk achten.

En dan is er ook nog “de theorie” dat het virus ontwikkeld is door China als een wapen tegen het Westen. 8,5 procent vindt dat geloofwaardig, 11,9 procent is er neutraal over. Met andere woorden, 20 procent van de Nederlanders sluit niet uit dat dit het geval is.

Wat Trouw en André Krouwel van Kieskompas betreft is dat een énorm probleem. “Het is niet erg als 40 procent denkt dat de moord op de Amerikaanse president Kennedy een complot was. Maar bij een pandemie is dat anders. Dan is 10 procent een substantiële groep die de volksgezondheid kan ondermijnen,” aldus Krouwel. “Bij vaccinatie bijvoorbeeld moet een hoog percentage van de bevolking zich laten inenten, anders krijg je geen groepsbescherming. En bij Covid-19 zie je dat als te veel mensen zich niet aan de regels houden het aantal besmettingen oploopt.”

Helaas! Het zijn de bevindingen van ons onderzoek. — André Krouwel (@AndreKrouwel) August 15, 2020

Met andere woorden: als mensen denken dat er “vieze spelletjes” gespeeld worden zijn ze een gevaar voor de rest van de samenleving. Dat is wat Krouwel zegt. Ja, zelfs als het maar over 10 procent van de samenleving gaat… Het is daarbij opvallend dat volgens experts de ‘herd immunity’ ongeveer 70 procent zal moeten bedragen. Zelfs als die 10 procent zich niet laat inenten zou er dus groepsimmuniteit moeten ontstaan. Of mis ik iets en is het bij dit nieuwe coronavirus noodzakelijk dat minstens 95% van de bevolking ingeënt wordt/immuun wordt gemaakt?

En wat wil meneer Krouwel dan dat daar aan gebeurt? Er wordt al behoorlijk wat censuur gepleegd. Moet dat op nog grotere schaal gebeuren? Of wil meneer misschien dat “verspreiders” van “complottheorieën” nog veel harder aangepakt worden, bijvoorbeeld door middel van hoge boetes of zelfs celstraffen?

Vragen, vragen, vragen.