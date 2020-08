5 dingen die je moet weten over het afsluiten van een bedrijfshypotheek

De huidige coronacrisis heeft in verschillende branches tot grote onzekerheden geleid. De wereld van de kredietverstrekkers is daarop geen uitzondering – helaas. Desondanks is er ook goed nieuws te melden: de vraag naar bedrijfshypotheken neemt namelijk langzaam weer toe. Dat betekent dat de economie langzaamaan op gang komt en bedrijven weer durven te investeren – voor het eerst sinds de uitbraak van de pandemie. Merk je ook dat bij jou persoonlijk de vraag naar een bedrijfshypotheek weer toeneemt? Dan is dit handig om erover te weten!

Het afsluiten van een bedrijfshypotheek kan meerdere redenen hebben

Als je zzp’er of mkb’er bent, is de kans groot dat bedrijfsruimte zoekt omdat je bedrijf uit z’n voegen is geschoten. Goed nieuws, natuurlijk. Tenslotte betekent het dat je organisatie groeiende is. Maar een bedrijfspand kopen gebeurt echt niet uitsluitend omdat bedrijven groter worden. Zo zien we ook steeds meer beleggers die investeren in commercieel vastgoed. Dat is aantrekkelijk, want de ROI is doorgaans hoger dan bij residentieel vastgoed – zo’n zes à zeven procent. Daarnaast is beleggen in bedrijfspanden een stuk veiliger. Investeerders zien maandelijks rente én aflossing terugkeren en het feit dat het pand als onderpand wordt ingezet, zorgt voor minder beleggingsrisico’s.

Een bedrijfshypotheek is in sommige situaties wél en niet handig

Boek je al jarenlang winst en lijkt er geen einde te komen aan de stijgende lijn in je inkomsten? Dan betekent dat dat je over een langere periode stabiel kunt zijn. In zo’n geval loont het om te investeren in een bedrijfspand, zodat je op langere termijn ook nog minder kosten maakt.

Kent jouw bedrijf echter pieken en dalen? Dan kun je wellicht investeren vanuit zo’n piek, maar erg raadzaam is dat niet. Stabiliteit is dan nog ver te zoeken, waardoor een bedrijfshypotheek afsluiten op een later tijdstip wellicht beter is.

Het afsluiten van een bedrijfshypotheek vereist nogal wat documentatie

Banken en andere kredietverstrekkers vragen sowieso om twee volledige jaarverslagen én een prognose op het komende kalenderjaar, gebaseerd op je winst- en verliesrekening. En meestal een uitdraai van alle transacties van je zakelijke rekening van de afgelopen 12 maanden. Daarnaast moet je een investeringsplan indienen waarin onder meer staat waarom je de investering hebt gedaan en hoe je verwacht profijt te hebben van je investering. Een andere aanvulling is het taxatierapport, opgesteld door een aan de eisen van de bank voldoenende taxateur.

Een bedrijfshypotheek is niet hetzelfde als een hypotheek voor een koopwoning

Sure – het principe werkt hetzelfde. Maar verschillen zijn er wel degelijk. Bij een bedrijfshypotheek betaal je namelijk meer dan alleen de rente. Je legt ook geld neer voor een zogenoemde risico-opslag: een extra rentevorm. Daarnaast is de hoogte van deze rente afhankelijk van veel meer factoren. Voorbeelden daarvan zijn de hoogte van de hypotheek ,de prestaties van het bedrijf en de desbetreffende branche.

Sommige bedrijfspanden zijn vrijgesteld van btw

Ook van belang voor de hoogte van je hypotheek: de btw. Er zijn namelijk bedrijfspanden waarbij je geen btw hoeft te betalen. Het gaat dan om objecten die langer dan twee jaar geleden voor de allereerste keer in gebruik zijn genomen. Het loont om met je boekhouder of accountant te overleggen of dit voor jou wel of niet gunstig is.