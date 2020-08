5 tips om het klussen deze zomer makkelijker te maken

De warme en vooral droge dagen zonder regen of hevige wind zijn natuurlijk bij uitstek geschikt om aan het klussen te gaan. Het is dan ook niet voor niets dat veel Nederlanders juist tijdens de zomer aan het klussen gaan. Maar het klussen tijdens de zomer kan ook weer voor mogelijke moeilijkheden zorgen: verf die te snel droogt, stof dat alle kanten op waait… We geven dan ook graag een aantal praktische tips die het klussen deze zomer wat makkelijker maken.

1. Zint eer ge begint

Denk goed over de mogelijkheden en onmogelijkheden na voordat je aan een klus begint. Je kunt met het lekkere weer zonder problemen je deuren in de achtertuin opschuren, maar of buiten verven ook zo’n goed idee is, is nog maar de vraag. Denk goed na voordat je een klus oppakt en neem alle factoren in overweging.

2. Ken je grenzen

Er zijn veel klussen die je zelf op kunt pakken, maar in sommige gevallen is het toch verstandiger (en makkelijker!) om een vakman via Zoofy in te schakelen. Zelf een aantal nieuwe deuren installeren hoeft bijvoorbeeld geen probleem te zijn, maar het vervangen van dakpannen kun je weer beter aan de vakman overlaten!

3. Kies het juiste moment

Hoewel het klussen tijdens de zomer heerlijk kan zijn, is het wel belangrijk om de juiste dag en het juiste moment te kiezen. Dat het zonnetje lekker schijnt is fijn, maar ga niet op het warmste moment van de dag aan het werk. Dit zorgt ervoor dat je sneller uitgeput raakt en minder energie overhoudt om klussen af te ronden. Kies liever voor een koele zomerdag zonder al teveel wind of regen.

4. Bereid jezelf goed voor

Bereid jezelf goed voor en zorg dat je de juiste materialen en gereedschappen in huis hebt voordat je aan een klus begint en bereid jezelf voor op eventuele probleemfactoren. Besluit je bijvoorbeeld toch buiten een verfklus op te pakken? Zorg dan dat je naast je verfmaterialen ook een stofdoek hebt om het item dat geverfd moet worden tegen rond dwarrelende stofdeeltjes te beschermen.

5. Vele handen…

Maken licht werk. Als je een aantal arbeidsintensieve klussen op de planning hebt staan (het plaatsen van een nieuwe schutting, het schuren en verven van alle deuren, het bouwen van een extensie), is het maar al te fijn om wat hulp te hebben. Dit maakt de klus niet alleen makkelijker, maar ook een stuk leuker!