Advocaten onder vuur door OM-document: op regelmatige basis is er gelekt naar groep Taghi

Advocaat Khalid Kasem, ja die van onze grote vriend Peter R. de Vries, wordt onder andere genoemd in het document van het OM. Zij zouden namelijk geheime onderzoeksinformatie hebben gelekt, daarbovenop hebben ze duizenden euro’s aan contant geld aangenomen van de groep van Taghi. De schandalen stapelen zich rondom de zaak Taghi. Wat gaat er nu precies gebeuren?



Op een zeker moment komt Taghi in de problemen, en als enige uitweg ziet hij dan de oplossing dat advocaten hem informatie moeten gaan verstrekken. Hij wil namelijk achter de onderzoeksinformatie komen om zo Justitie een stap voor te blijven.

,,Niet alle raadsmannen zijn te vertrouwen’’, zegt de kroongetuige in het betreffende rechercheverhoor over de rol van de advocaten. ,,Ik weet sowieso dat bepaalde advocaten zo lek zijn als een mandje. Dat heb ik ook gewoon zelf ondervonden toen ik buiten was. Maar die zijn bij justitie ook al bekend. Die zijn niet gek.’’

Advocaat Kasem blijkt hierbij betrokken, volgens het AD heeft hij zijn mondje voorbijgepraat, vandaar dat zijn naam ook genoemd wordt in de documenten van het OM.

,,Uit het bericht van Zakaria el H. aan Taghi kan worden opgemaakt dat El H. langs advocaat mr. Khalid Kasem is gegaan en dat hij van mr. Kasem heeft gehoord wanneer het onderzoek is gestart, wat de aanleiding voor het onderzoek is geweest en hoe de politie bij de garagebox is gekomen.’’

Contant geld aannemen als advocaat mag in uitzonderlijke situaties gebeuren. Toch wordt de naam van Kasem niet zonder redenen genoemd in het document. Vanuit het OM loopt er een onderzoek naar hem, en zijn mogelijk rol in dit geheel.