Ai! RTL Nieuws meldt dat koningspaar coronaregels schendt

Er circuleren enkele vakantiefoto’s van het koningspaar rond op het internet, en tot iedereens grote schok houden zij zich absoluut niet aan de coronaregels. Die anderhalvemetersamenleving lijkt voor hun ineens niet te gelden. Ongelukje of niet, het is niet handig van de twee.





Het zou gaan om een foto waarop het koningspaar op de foto gaat met een onbekende vakantieganger. De vakantieganger wilde graag een leuk vakantiekiekje met de Oranjes, echter hadden ze maling aan de 1,5 meter regel. Lekker dicht op elkaar, zoals het hoort bij een pre-corona-foto.

Het koningspaar ging op de foto met een van de eigenaren van het restaurant waar ze aten. Maar door omstandigheden vergaten ze even de geldende coronaregels.

„De foto was voor een privé fotoalbum”, zegt hij. En over het schenden van de coronaregels: „dat was een foutje.”

De RVD zal zich nu natuurlijk in allerlei mochten gaan wringen om dit goed te praten. Of ze zullen het medium, RTL Nieuws, wat dit als eerste naar buiten bracht het leven zuur gaan maken. Dit is nogal een bekende tactiek van ze.

Geen handig pr-momentje van ons koningspaar, aangezien zij worden geacht het goede voorbeeld te nemen. Maar aan de andere kant: gretige fotografen staan altijd klaar om pikante foto’s van ze te maken, het was wachten op dit soort kiekjes.