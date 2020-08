APELDOORN: ‘Man neergestoken voor ogen talloze terrasbezoekers. ROTTERDAM: Meisje doodgestoken, 16-jarige opgepakt…’

Het is te hopen dat de hittegolf niet te lang meer zal duren, want het gaat de afgelopen dagen he-le-maal mis in Nederland. Vandaag weer werd er in Apeldoorn een man neergestoken op een overval terras en moest in Rotterdam een meisje haar leven bekopen door een doorgedraaide 16-jarige knaap.

Aan het begin van de avond ging het allereerst flink mis in Apeldoorn. Volgens nieuwsfotograaf Luciano de Graaf waren veel omstanders getuige van een zeer ernstige steekpartij in het centrum van Apeldoorn. Het slachtoffer zou zijn neergevallen op de Kerklaan in die stad, waarna hij werd geholpen door ambulancepersoneel. Echter waren de verwondingen van het slachtoffer en de situatie in Apeldoorn dermate alarmerend dat het slachtoffer met politiebegeleiding naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

APELDOORN: Apeldoorn Oranjelaan, 19.35 geweldsdelict 1 getinte jongen geel t shirt witte broek getinte jongen zwart t shit oranje krt broek.

Tips? Bel nu 112 https://t.co/sedgWLtwE0 — Burgernet Gelderland (@Burgernet_GE) August 12, 2020

Volgens de politie zijn de verdachten van de steekpartij in Apeldoorn vooralsnog niet aangehouden. Wel gaat de politie verder met haar onderzoek en tips van getuigen blijven welkom.

In Rotterdam bleek het ook erg heet vanavond, daar werd in de Rotterdamse wijk Spangen een meisje in koele bloede doodgestoken. Een 16-jarige vrouwelijke leeftijdsgenoot is aangehouden door de politie.

Het loopt de afgelopen dagen gigantisch uit de hand wat betreft schiet- en steekpartijen in Nederland. Onlangs werd nog de onschuldige Bas van Wijk vermoord in een meertje aan een Amsterdamse plas. Niet voor niets is #GerechtigheidVoorBas al dagen Trending op de sociale media. Niet veel later zochten zogeheten ‘drillrappers’ uit Amsterdam en Rotterdam elkaar op om een potje te matten. Ook dat eindigde met dodelijke afloop.

Kortom: Het gaat helemaal lekker in Nederland en we kunnen de hitte blijkbaar bijzonder goed aan. Zucht. Kuch. Hoes. O-Nee-Corona . Zwijg maar.