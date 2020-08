Baudet springt in de bres voor ondernemers: Miljarden naar het Zuiden, maar zelf zetten we onze banen op het spel

Voor Forum voor Democratie en Thierry Baudet is het onbegrijpelijk hoe ondernemers in Nederland in de steek worden gelaten. Tientallen miljarden gaan er naar Zuid-Europa door het nieuwe EU-fonds, zelf krijgen we niks uit dit fonds en ondertussen riskeren we onze eigen banenmarkt. Krankzinnig aldus Forum.



Ook Nederland ondervindt grote gevolgen door de coronacrisis, de economie krimpt fors en banen verdwijnen massaal. Toch lijkt het kabinet niet te begrijpen dat geld sturen naar Zuid-Europa, en niet investeren in je eigen land, de norm zou moeten zijn.

Het is een onbegrijpelijke keuze, Nederland dat van oudsher een echt ondernemersklimaat kent, wordt zo een flinke streek aangenaaid. Want hoe kan je het goed praten dat er tientallen miljarden naar buiten worden gepompt, maar nauwelijks geld naar onze eigen ondernemers wordt gepompt?

Italië krijgt 27,4 miljard uit het nieuwe EU-steunfonds. Spanje 21,3 miljard. Nederland betaalt mee, maar ontvangt zelf niets. Waarom zijn VVD/CDA bereid te betalen voor Zuid-Europa, maar zetten ze in ons land duizenden banen op het spel? #FVD https://t.co/IUSBfbVaqt — Thierry Baudet (@thierrybaudet) August 26, 2020

Voor Forum is het onbegrijpbaar dat de coronasteun voor ondernemers stopt. Zeker aangezien er nog riante bedragen naar het buitenland gaan. Op dit moment heeft kabinet compleet de verkeerde prioriteiten, iets waar we volgend jaar allemaal de rekening voor gaan betalen.

Men moet niet raar opkijken als de economische crisis en de banen crisis vele malen erger uitpakt dan men had verwacht.

Wat zal de verantwoording van de coalitie zijn voor deze keuze?